Cotado para Casa Civil, Ciro Nogueira já chamou Bolsonaro de 'fascista'

Cotado para integrar o governo, o senador Ciro Nogueira já fez uma série de críticas ao presidente Bolsonaro (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Cotado para assumir a Casa Civil, no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, o senador governista Ciro Nogueira (PP-PI) já fez diversas críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ao Palácio do Planalto.

“Tem um caráter fascista. Muito preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, é muito fácil, mas isso não é para um presidente da República. O presidente da República é uma pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, que vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura. Jair Bolsonaro não tem essa capacidade de fazer isso”, afirmou à época.





“Não me vejo numa eleição votando contra o Lula. Por tudo o que ele fez. Tirou a miséria desse povo, foi decisivo no combate à fome, os programas que ele fez, o maior programa habitacional do mundo”, declarou o senador.

Ainda de acordo com o senador, Lula foi "mellhor" por cuidar dos estados do Nordeste.





Nogueira fez as declarações para TV Meio Norte em 2017.



Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (21/07) que anunciará uma "pequena reforma ministerial" na próxima segunda-feira (26/07). A declaração ocorreu durante entrevista à Joven Pan de Itapetininga.

A mudança deve passar pela Casa Civil, que deverá estar sob comando de Ciro Nogueira, nome do Centrão. Já o atual ministro Luiz Eduardo Ramos pode seguir para a Secretaria-Geral da Presidência.