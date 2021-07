''Cuidado que ivermectina mata bichas, hein? Cuidado'', dispara Bolsonaro

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidenteteceu umnesta quarta-feira (21/7) durante entrevista à Rádio Jovem Pan de Itapetininga. O mandatário defendeu o uso do medicamento, que não possui comprovação científica contra a, disse que tomou o remédio e que integrantes do Palácio do Planalto também fizeram uso da medicação. O presidente mencionou ainda cloroquina, que tampouco tem eficácia comprovada contra a doença. "Eu tomei a cloroquina, mais de 200 tomaram, aqui na Presidência e ninguém foi a óbito", alegou.