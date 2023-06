Bolsonaro sobre julgamento no TSE: 'Que democracia é essa?'

Bolsonaro também se defendeu da "minuta-golpista", dizendo que documento não deveria ser usado como prova (foto: Reprodução/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar a lisura do processo eleitoral brasileiro um dia após o início do seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nessa quinta-feira (22/6). O líder da direita é processado em uma ação movida pelo PDT por uma reunião feita com embaixadores em julho de 2022, quando fez uma série de ataques às urnas eletrônicas.