Lula vai a jantar oferecido por príncipe que deu joias a Bolsonaro

Mohammed presenteou Jair Bolsonaro e Michelle com jóias de R$ 16,5 milhões (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Apesar de herdeiro, o príncipe já atuou em diversos cargos no governo saudita, como ministro da Defesa, e foi nomeado no ano passado como primeiro-ministro. A fortuna de sua família é estimada em US$ 1,4 trilhão.





O príncipe acumula uma série de denúncias, como ataques contra o direito das mulheres, de pessoas LGBTQIA+, cristãos, e é acusado de ter aprovado a captura do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado em um consulado saudita na Turquia em 2018.







O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participarão nesta sexta-feira (23/6) de um jantar oferecido pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman al Saud, que deu joias milionárias ao casal Jair Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro.O encontro encerrará a agenda de Lula em Paris, França, onde o presidente participou da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global. O jantar ocorre na Residência Oficial do Reino da Arábia Saudita na capital francesa, às 20h30 no horário local (15h30 em Brasília).Mohammed bin Salman, 37 anos, é príncipe herdeiro da Arábia Saudita e filho do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, 87 anos. Em 2021, Mohammed deu jóias no valor aproximado de R$ 16,5 milhões para Jair e Michelle Bolsonaro , as mesmas que o ex-presidente tentou trazer ilegalmente ao país e incluir em sua coleção pessoal.