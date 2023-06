Villa sobre discurso de Lula em Paris: 'Impressionou positivamente'

440

Em discurso em Paris, Lula 'colocou o dedo nas feridas' das questões de interesse global, avalia o analista político Marco Antonio Villa (foto: Ricardo Stuckert/PR)



O comentarista da CNN Marco Antonio Villa elogiou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Cúpula Internacional do Novo Pacto de Financiamento Global, em Paris, nesta sexta-feira (23/6). Villa afirmou estar impressionado positivamente considerou que e as questões apresentadas eram fundamentais.



Villa destacou que o presidente “colocou o dedo nas feridas” das questões de interesse global, como o Banco Mundial, o Fundo Monteário Internacional (FMI) e a Organização das Nações Unidas (ONU).



Leia: Lula para Macron: 'Estou doido para fazer um acordo com a União Europeia' O comentarista também ressaltou a diferença do discurso de Lula com o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, nenhum dos “temas exóticos e absurdos do extremismo do quadriênio presidencial anterior foi tocado nesta reunião”.



“Veja o nível da argumentação [de Lula], o que me impressionou foi isso. Não teve 'ok', 'tá ok', não teve palavrão, não teve linguagem pseudo religiosa, que, no fundo, é um asmodeu”.





Por fim, Villa celebrou que o Brasil não é mais um Estado pária em fóruns plurinacionais.





“Fiquei orgulhoso com o presidente da República. Não deu os escorregões que vez por outra tem dado ultimamente, foi perfeito na questão analítica, foi ouvido, respeitado, e eu espero que agora se coloque em prática o que foi falado nessa reunião”, concluiu Villa.