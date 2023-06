Câmara de BH aprova projeto que pode reduzir passagem na capital

440

Em sessão na manhã desta sexta sexta-feira (23/6), a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou em 2%u2070 turno o Projeto de Lei 538/2023, que prevê o pagamento de R$ 512 milhões em subsídio às empresas de ônibus da capital. A proposta aprovada pelos vereadores apresenta contrapartidas ao repasse da verba como a redução da passagem para R$ 4,50 e exigências na qualidade do transporte.





O projeto foi aprovado por 37 vereadores ante 3 votos contrários, de Fernanda Pereira Altoé, Braulio Lara e Marcela Trópia, todos da bancada do Partido Novo. No 1%u2070 turno, o placar no plenário foi de 38 a 2. A proposta agora vai à Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) da Câmara para a redação do texto final. Uma vez pronto, o documento é enviado à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para sanção.









A própria redução da passagem a R$ 4,50, valor praticado antes do reajuste válido desde 23 de abril, não constava no texto original e foi incluída após acordo entre Câmara e prefeitura. Uma série de contrapartidas de qualidade do serviço oferecido no transporte também estão entre as emendas.





O PL do subsídio foi enviado à Câmara no início de abril e foi recebido com críticas por não exigir contrapartidas das empresas diante do pagamento de subsídio. O projeto ficou travado no Legislativo até o reajuste tarifário, quando o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (sem partido), e o prefeito Fuad Noman iniciaram uma série de reuniões para discutir alterações no texto e iniciar a tramitação no Legislativo.





No fim de maio, Fuad e Gabriel chegaram a um acordo sobre a relação entre o valor do subsídio e o preço final das passagens. Também entraram na conta uma série de contrapartidas exigidas das empresas como a tarifa zero para vilas e favelas; passe livre para estudantes e pessoas em tratamento de saúde; auxílio- transporte para famílias em situação de vulnerabilidade extrema e mulheres vítimas de violência; e um aumento de 10% no total de viagens realizadas.





Diante do acordo, o PL 538/2023 passou a tramitar de forma acelerada na Câmara, avaliada de forma conjunta nas comissões e votada em plenário em sessões extraordinárias.