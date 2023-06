Aeroporto da Pampulha não recebe voos comerciais desde 2018

440

Ministro Márcio França quer que Aeroporto da Pampulha volte a receber passageiros o mais rápido possível (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Aeroporto de Belo Horizonte - Carlos Drummond de Andrade, popularmente conhecido como Aeroporto da Pampulha, é um dos que o Ministério de Portos e Aeroportos quer que passe a receber mais voos regionais em breve. Para isso, foi marcada uma reunião com representantes da CCR Aeroportos, que é responsável pelas operações no local desde maio de 2022.









Em 2021, o Aeroporto da Pampulha registrou uma movimentação de quase 150 mil passageiros, entre pousos e decolagens de pouco mais de 37 mil voos, de acordo com estatísticas da Infraero. Número bem abaixo da capacidade máxima.





Em 2002, ano em que registrou a sua maior movimentação, o local chegou a receber mais de três milhões de pessoas, também contando embarque e desembarque, de um total de quase 89 mil viagens.

O governo de Minas Gerais, junto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Infraero, acertaram a transferência de viagens nacionais para o Aeroporto de Confins, restanto na Pampulha apenas os voos regionais.

A companhia Gol realizou a última operação comercial no local em 2018 – uma ponte aérea em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, com destino a São Paulo. A partir de 2019, o local passou a operar apenas com aviação executiva.





A empresa responsável pela administração do local "tinha traçado um cronograma para quatro anos, e a gente disse que o presidente Lula quer antecipar tudo isso porque quatro anos é muito tempo para que a Pampulha volte a ter voos regionais", afirmou o ministro Márcio França (PSB-SP), em visita a Belo Horizonte nesta quinta-feira (22/6).

O ministro afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer que o Aeroporto da Pampulha receba passageiros, não apenas voos de executivos.