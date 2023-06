Lula: 'Classe política só valoriza o pobre em época de eleição'

440

Lula discursou na Cúpula Internacional do Novo Pacto de Financiamento Global, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron (foto: LEWIS JOLY/AFP)



Ao debater sobre desigualdade, na França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que os políticos só lembram da população pobre em época de eleição. O petista discursou na Cúpula Internacional do Novo Pacto de Financiamento Global, nesta sexta-feira (23/6), e ressaltou a necessidade de debater a desigualdade.





Lula, que sempre dirigiu seus mandatos com ênfase aos mais pobres, afirmou que tem experiência em governar para os "pobres" e disse que eles nunca são o "problema".









Lula destacou como a desigualdade tem aumentado em todo o mundo e disse que os pobres estarão "sempre abandonados".





"Como é que nós vamos resolver esse problema da desigualdade se a gente não discute?", questionou. "Eu sou daqueles [presidente] Macron que aprendi que muitas vezes a classe política do mundo só valoriza o pobre em época de eleição. Em época de eleição o pobre é o patrimônio mais importante de um país, depois das eleições o pobre é esquecido e a vida segue", continuou.

Combate à fome

O petista também ressaltou que ele e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) tiraram o país do mapa do fome e lamentou que a situação no país tenha recuado.





"Tenho muita tristeza que voltei à Presidência da República agora. O meu país estava pior do ponto de vista democrático porque tinha um fascista governando o país. Estava pior do ponto de vista educacional porque não tinha dinheiro investido nas universidades, pior do ponto de vista social porque não tinha política social, pior do ponto de vista econômico. E agora nós temos que fazer tudo que já tínhamos feito pro país voltar a crescer".