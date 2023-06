Lula faz discurso pró-Amazônia em festival de música com Coldplay em Paris

440



Em sua viagem pela Europa, Em sua viagem pela Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou presença, nesta quinta-feira (22/6), no festival ‘Power Our Planet’, no Campo de Marte, aos pés da Torre Eiffel, em Paris. O petista fez um discurso pró-Amazônia e afirmou que países desenvolvidos precisam financiar a preservação de florestas tropicais ao redor do mundo por uma “dívida histórica”.









Convidado para discursar pela banda Coldplay, o presidente começou destacando que na América do Sul existem oito países amazônicos além do Brasil, abrigando cerca de 400 povos indígenas. Lula também fez uma introdução da Amazônia, lembrando ser a maior floresta tropical do planeta e que a região corresponde a 6% da superfície da terra.

Presidente ainda convidou público a ir para COP 30, em Belém no Pará (foto: Ricardo Stuckert/PR)



O petista também lembrou da capacidade brasileira de gerar energia renovável e reforçou o compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. “Seremos muito duros contra toda e qualquer pessoa que queira derrubar uma árvore para plantar soja, milho ou criar gado. Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo pertence a toda humanidade”, disse.





Lula ainda convidou o público para participar da conferência das Nações Unidas sobre o clima, a COP 30, que pela primeira vez será realizada no Brasil e em um estado amazônico, em Belém, no Pará. “Iremos fazer a COP 30 num estado da Amazônia para que todos vocês tenham a oportunidade de conhecer de perto o ecossistema da Amazônia, a riqueza da biodiversidade, a riqueza dos nossos rios", disse Lula.





O “Power Our Planet” é um festival organizado pelo “Global Citizen”, um movimento dedicado a tomar ações contra a extrema pobreza. Entre os artistas que se apresentam estão a cantora Billie Eilish e Lenny Kravitz.