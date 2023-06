Lula convida presidente da Itália para conhecer o Brasil

440

Lula convidou o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para visitarem o Brasil (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para visitarem o Brasil. Em encontro com os líderes, Lula tomou conhecimento que ambos ainda não conhecem o país.

Fiquei sabendo que a primeira-ministra, Giorgia Meloni, e o presidente, Sergio Mattarella, não conhecem ainda o Brasil, um país com mais de 30 milhões de cidadãos italianos. Por isso, convidei os dois para conhecerem o Brasil. — Lula (@LulaOficial) June 22, 2023









No encontro, Lula conversou sobre questões climáticas e também destacou a conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontecerá em 2025, em Belém (PA). O presidente brasileiro também ressaltou planos de realizar "um encontro dos países amazônicos".

"Conversei muito aqui na Itália sobre a questão do clima. Vamos realizar uma COP em um estado amazônico pela primeira vez, em 2025, em Belém. E também estamos chamando um encontro dos países amazônicos para tirarmos uma posição da América do Sul para discutirmos na COP nos Emirados Árabes no final do ano", pontuou.