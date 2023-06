Janones sobre Bolsonaro no TSE: 'Perdido e desesperado'

Julgamento começou nesta quinta com a leitura do relatório e declaração da defesa e acusação (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) comentou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmando que ele está ficando “manso” com a possibilidade de ficar inelegível por oito anos. O julgamento começou nesta quinta-feira (22/6) com a leitura do relatório pelo ministro Benedito Gonçalves, além das declarações da defesa e da acusação.