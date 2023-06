440

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento da ação que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de abuso de poder político e econômico e que teve início nesta quinta-feira (22/6). A sessão será retomada na próxima terça-feira (27/6), às 19h, com o voto do ministro Benedito Gonçalves, relator do processo.