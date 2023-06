Chico Pinheiro sobre Magno Malta: 'Bebeu ou é assim mesmo?'

Magno Malta participou da sabatina de Cristiano Zanin (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Durante a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado a ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), a fala do senador Magno Malta (PL-ES) chamou a atenção de quem assistia e comentada pelo jornalista Chico Pinheiro.





“Repare: Ele bebeu ? Ou é assim mesmo ??”, escreveu Pinheiro no Twitter acompanhado de um vídeo no qual Malta faz pausas longas entre suas falas.





Leia: Zanin afirma que não julgará nenhuma causa que tenha atuado como advogado Durante sua fala, Malta afirmou que Zanin precisa ir além das atribuições de advogado e que, considerando apenas sua formação, o advogado não teria sido levado a pleitear a vaga na suprema corte.



“Meu papel não é ‘desindicar’, meu papel é sabatiná-lo e nunca tive um voto escondido e com Vossa Excelência eu voto contra. Advogado sempre peticionou e protocolou, nunca julgou. Quero perguntar se nesse meio tempo em que foi indicado, trabalhou sua cabeça como julgador?”, indaga.