CPMI do 8/1: coronel que implorou golpe será ouvido na terça-feira (27)

Jean Lawand implorou a Mauro Cid por um golpe de Jair Bolsonaro: "Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer" (foto: Reprodução/Exercito Brasileiro) A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro, deve ouvir o coronel Jean Lawand, que "implorou" por um golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conforme denúncia da revista Veja, na próxima terça-feira (27/6).









Na segunda-feira (26/6), também conforme a agenda, os membros do colegiado devem ouvir Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal.





Coronel que implorou golpe





Em arquivos encontrados pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Jean Lawand Junior aparece suplicando que o ex-presidente desse um golpe de Estado.

"Pelo amor de Deus, Cidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E, pior, na Papuda, cara", diz Lawand em mensagem de áudio.

As mensagens fazem parte de um relatório de 66 páginas produzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Também integra o relatório um roteiro com o passo a passo para a realização de um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder com o nome "Forças Armadas como poder moderador".