CPMI: Mauro Cid quer direito de não dizer a verdade em interrogatório

Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso desde o dia 3 de maio (foto: Alan Santos/PR)

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à presidência da Corte um habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Junto estava um pedido de anulação da obrigatoriedade do comparecimento dele à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de Janeiro.