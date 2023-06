Governo quer a expulsão de Mauro Cid das Forças Armadas

440

Celular do tenente-coronel tinha documentos que dariam suporte para um golpe de estado (foto: Alan Santos/PR)

Membros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que as investigações contra o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (PL), tornam a situação do militar da ativa “insustentável” no Exército. A informação compartilhada pelo blog da jornalista Andréia Sadi, para o G1, ressalta que uma possível expulsão da força só deve ocorrer depois de uma eventual condenação.









No aparelho telefônico, por exemplo, foram encontrados documentos que dariam “suporte jurídico” para um possível golpe de estado após a derrota de Bolsonaro para Lula na última eleição. Entre eles, estavam uma minuta que anunciaria a declaração de estado de sítio no Brasil e outro de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).





O documento ainda estava em construção; em alguns locais havia apontamento para tratar de forma sucinta sobre decisões vistas como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa de Cid afirmou que todas as manifestações serão realizadas nos autos do processo.





O Estado de Sítio é um instrumento que pode ser utilizado pelo presidente para suspender temporariamente os direitos e as garantias dos cidadãos. O Legislativo e o Judiciário ficariam submetidos ao Executivo. Já o GLO é uma operação que permite ao presidente convocar as Forças Armadas em graves situações de perturbação da ordem.