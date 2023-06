CPMI do 8/1: aprovadas convocações de G. Dias e coronel que pediu por golpe

440

As datas das oitivas ainda serão definidas (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados) A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro, aprovou em reunião, nesta terça-feira (20/6), a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula, general Gonçalves Dias. Saulo Moura da Cunha, ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) também foi convocado.

G. Dias deve esclarecer suposta omissão no dia dos atos golpistas. foi Ele foi gravado pelo circuito interno do Palácio do Planalto “interagindo” com os vândalos . O general também deve esclarecer omissões em um relatório da Abin sobre os atos golpistas enviado ao Congresso Nacional.

Hoje, Silvinei Vasques, ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) presta depoimento aos membros do colegiado. O objetivo é que Silvinei fale sobre as blitze ocorridas em rodovias federais em 30 de outubro, data do segundo turno das eleições.





Na ocasião, a PRF fez intensas operações, sobretudo na Região Nordeste, que concentra a maior parte dos eleitores do então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O objetivo da CPMI ao ouvi-lo é investigar atos antidemocráticos que possam ter relação prévia com o 8 de janeiro.