Subchefe do estado-maior do exército implorou por um golpe de Bolsonaro

440

Jean Lawand implorou a Cid por um golpe de Bolsonaro: "Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer" (foto: Reprodução/Exercito Brasileiro)

Em arquivos encontrados pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Jean Lawand Junior aparece suplicando que o ex-presidente desse um golpe de Estado. No início do ano outro documento, uma minuta golpista, foi encontrado com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, preso desde janeiro, e posteriormente com Mauro Cid.





“Pelo amor de Deus, Cidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E, pior, na Papuda, cara”, diz Lawand em mensagem de áudio.



Segundo a revista VEJA, Mauro Cid, além de não rechaçar as sugestões golpistas do colega, responde que Bolsonaro não deu a ordem de intervenção militar porque “ele não confia no ACE” (Alto Comando do Exército), cúpula formada por generais e pelo ministro da Defesa.





Como evidenciado em outras mensagens, o coronel recorrentemente insistia no golpe. “Ele tem que dar a ordem, irmão. Não tem como não ser cumprida”, escreveu. “Convença o 01 a salvar esse país!”, diz em outra ocasião, ao que Cid responde: “Estamos na luta!”.







Leia: Mauro Cid e Anderson Torres são prioridade da CPI dos atos golpistas Lawand já comandou o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, foi condecorado por Bolsonaro com a Ordem do Mérito Militar, e assumiu uma das subchefias no Estado-Maior do Exército em 2022. Além disso, já no governo Lula, foi destacado para assumir o cargo de representante militar em Washington, nos Estados Unidos.

O último registro de conversa entre Mauro Cid e Lawand ocorreu no dia 21 de dezembro, quando o coronel afirma estar decepcionado: "Decepção irmão. Entregamos o país aos bandidos”, ao que Cid responde: “Infelizmente”.





Sobre os arquivos, Lawand confirmou ser amigo de Cid, mas que conversavam apenas amenidades, e que não se recorda de enviar mensagens de teor golpista.