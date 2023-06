Cid tinha no celular plano para impedir posse de Lula e manter Bolsonaro

440

Mauro Cid é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro; ele está preso desde o dia o início de maio (foto: EVARISTO SA/AFP) À medida que as investigações da Polícia Federal (PF) sobre a origem dos atos terroristas de 8 de janeiro - quando vândalos destruíram as sedes dos Três Poderes em Brasília, avançam - o esquema da tentativa de golpe vai sendo desvendado.





De acordo com informações da revista Veja, em matéria de capa da edição que circula nesta sexta-feira (16/6), um roteiro da trama do golpe foi encontrado no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, uma espécie de faz-tudo do ex-capitão.





A publicação teve acesso a um relatório de 66 páginas da PF, que inclui um documento intitulado "Forças Armadas como poder moderador", com um plano que sustenta uma tese controversa, na qual os militares poderiam ser convocados para arbitrar um conflito entre os Três Poderes.





De acordo com a reportagem, no telefone de Cid, foi encontrado um segundo documento, que cogitava até a hipótese de decretação do estado de sítio.

O relatório inclui ainda conversas de Cid com o coronel Jean Lawand Junior, subchefe do Estado-Maior do Exército, considerado um dos mais eloquentes apoiadores da tentativa de golpe cogitada até dezembro de 2022, às vésperas da viagem do ex-presidente para os Estados Unidos. Em uma delas, sugeria que Bolsonaro deveria "dar a ordem" para que as Forças Armadas agissem.





A revista recordou que, em uma entrevista do ex-presidente concedida à publicação, Bolsonaro classificou o ex-auxiliar, preso há mais de um mês por conta do escândalo de fraudes em cartões de vacina, como "um filho".