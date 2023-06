Presidente da CPMI nega acordo para convocar Mauro Cid

“Quero um esclarecimento da relatora para que eu tome minha decisão em relação ao voto. A imprensa divulgou que há um acordo para que o coronel Cid seja o primeiro a ser ouvido. O cronograma de oitiva já foi divulgado? Tem acordo? Com quem?”, questionou a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que não concorda com a primeira oitiva sendo do Cid.

Já Arthur Maia destacou que a data das oitivas será definida pelo colegiado. “Comigo não há nenhum tipo de acordo desta natureza, podem ficar tranquilos que não há nenhuma conversa com essa presidência de qualquer tipo de acordo que tenha antecipado a decisão do plenário”, disse.

Requerimento para convocar Mauro Cid foi aprovado nesta terça-feira (13/6) (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Os parlamentares também rejeitaram a convocação de autoridades que foram nomeadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias - que foi gravado pelo circuito do Planalto “interagindo” com os vândalos; o secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor do Distrito Federal, Ricardo Cappelli; e o ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha.