Mauro Cid tinha minuta e documentos para basear um golpe de estado

Cid prestou depoimento sobre novos achados da PF, mas ficou em silêncio (foto: Alan Santos/PR) O celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, possuía a minuta de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), segundo perícia da Polícia Federal (PF). No aparelho também foram encontrados “estudos”, que poderiam ser usados para dar suporte “jurídico e legal” a um eventual golpe de estado que manteria o ex-presidente na cadeira de chefe do executivo.









O material extraído pela PF trata de uma possibilidade de utilização das Forças Armadas em caráter excepcional “destinado a garantir o funcionamento dos poderes da União”. O GLO é um decreto que permite ao presidente da República convocar uma operação militar das forças armadas em situações de perturbação da ordem pública.





Cid está preso desde o dia 3 de maio, quando a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e outros aliados no âmbito da investigação que apura uma suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente. Desde então o celular do ex-militar está apreendido e sendo periciado, também, para obter informações em outros inquéritos.