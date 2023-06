Morre Vera Victer, aos 69 anos

440

Ela era casada com Patrus Ananias (PT) e mãe do vereador Pedro Patrus (PT) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A psicóloga Vera Maria Neves Victer Ananias morreu nesta quarta-feira (7/6), aos 69 anos, em Belo Horizonte. Graduada em Psicologia, ela foi professora e pró-reitora de Extensão da PUC Minas.

Vera também ocupou o cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social na capital mineira. Ela era casada com o deputado federal e ex-prefeito de Belo Horizonte Patrus Ananias (PT) e mãe do vereador Pedro Patrus (PT).

Repercussão

"Essa foi a última foto que tirei dela. Hoje perdi uma grande parte de mim, a mulher que me ensinou a viver. Uma guerreira. Foram nove anos de luta. Na verdade, 69 anos de luta. Hoje me despeço dela nessa vida. Obrigado por tudo, Vera Victer. Obrigado por tudo, mãe! Agradeço a todas e todos pelas boas energias enviadas", escreveu o vereador em sua página no Instagram.

Partido dos Trabalhadores (PT)

"O Partido dos Trabalhadores lamenta o falecimento da companheira Vera Victer, grande militante do PT de Minas, defensora dos direitos sociais e esposa do deputado federal Patrus Ananias. Desejamos paz e conforto ao Patrus, família e amigos."

Prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT)

"Meu abraço de solidariedade aos queridos Patrus Ananias e Petru Patrus pela perda de Vera Victer. Vera foi uma grande referência como educadora e como gestora de políticas públicas. À toda família e amigos, nossos sentimentos."





Deputada federal Ana Pimentel (PT)

"Recebi a notícia do falecimento da companheira Vera Victer, esposa do companheiro e colega deputado federal @Patrus_Ananias . Vera foi uma militante lutadora, defensora aguerrida dos direitos sociais, com especial atenção aos mais pobres. Desejo paz e conforto à família."

Vereador de Belo Horizonte Bruno Pedralva (PT)

"Vera Victer nos deixou hoje. Vera foi uma referência histórica na luta pela assistência social como um direito social e política pública. Meus sentimentos ao colega vereador Petro Patrus e ao deputado federal Patrus Ananias. Obrigado por sua vida entre nós, Vera."