Janones sobre minuto de silêncio de deputado para Dallagnol: 'Mico'

Deltan Dallagnol teve mandato cassado por burlar a Lei da Ficha Limpa (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) O deputado André Janones (AVANTE-MG) debochou do pedido do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) para que fosse feito um minuto de silêncio em solidariedade ao ex-deputado Deltan Dallagnol. O pedido do parlamentar foi atendido pelos deputados, o que motivou o posicionamento de Janones nas redes sociais.





Cassação de Dallagnol

Na tarde dessa terça-feira (6/6), a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou, por unanimidade, a perda do mandato de Dallagnol, após reunião realizada na presidência oficial da Casa. No último dia 16, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia cassado, também por unanimidade, o registro da candidatura do então deputado.

Dallagnol seguia atuando como deputado mesmo após a decisão do TSE, uma vez que a Constituição determina que a decisão da Justiça Eleitoral deve passar pela Mesa Diretora.









Leia: Deltan Dallagnol afirma que Câmara se curvou à decisão injusta do TSE "Deixo hoje a Câmara dos Deputados, mas deixo com a paz com quem honrou os seus eleitores. Deixo o Congresso Nacional com a paz de alguém que não foi cassado porque cometeu algum crime, porque praticou corrupção, porque esteve em farras de guardanapos ou porque aceitou um tríplex em troca de favores", disse Dallagnol à imprensa.



Deltan é acusado de pedir exoneração do Ministério Público Federal (MPF) a fim de evitar processos internos que poderiam levar à sua demissão e, consequentemente, à sua inelegibilidade. A prática foi considerada uma forma de burlar as regras da Lei da Ficha Limpa.