CPI pede afastamento de secretário de Saúde

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada para apurar a conduta da vigilância sanitária no processo de liberação de alvará da clínica de estética Lorena Marcondes, em Divinópolis, aprovou por unanimidade, nessa segunda-feira (5/6), o pedido de afastamento do secretário de Saúde da cidade da região Centro-Oeste de MInas, Alan Rodrigo. Os vereadores alegam interferência nas investigações.









A abertura da sindicância foi determinada pela vice-prefeita Janete Aparecida (PSC) em 11 de maio. Na mesma data, a portaria assinada foi assinada pelo secretário de Saúde. Ela prevê o prazo de 15 dias para conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por igual período. O relatório não foi finalizado.

Secretário de Saúde, Alan Rodrigo, instaurou a sindicância por determinação da vice-prefeita Janete Aparecida





Morte de paciente





A CPI foi instaurada em 18 de maio, motivada pela morte de uma paciente, de 46 anos. Íris Nascimento sofreu parada cardiorrespiratória durante procedimento estético no dia 8 do mesmo mês.





As investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apontam, inicialmente, que a mulher foi submetida a lipoaspiração ou lipoescultura, além de enxerto nas nádegas. Os procedimentos podem ser realizados apenas por médicos habilitados. O delegado Marcelo Nunes fala em homicídio doloso com dolo eventual.





A clínica estava com o alvará vencido desde outubro do ano passado e não tinha permissão para procedimentos considerados invasivos. Em 2021, ela foi interditada depois de os fiscais constatarem a presença de materiais e manuais para a realização de procedimentos cirúrgicos, como otoplastia e rinoplastia.





Oitivas





As primeiras oitivas da CPI foram realizadas também nessa segunda-feira. Ao serem ouvidos, os fiscais José Anastácio de Paula Júnior e Ricardo Soares negaram interferências políticas no processo de emissão de alvará e alegaram que seguiram as normativas.





Eles estiveram, pelo menos, cinco vezes na clínica para inspeção entre outubro do ano passado e o dia 8 de maio. Os dois afirmaram que, até o dia da morte da paciente, não foram constatadas irregularidades que justificassem a interdição. Não foram encontrados equipamentos nem produtos irregulares ou ilegais.





Eles também chegaram a vitoriar alguns prontuários de pacientes, e todos, segundo os fiscais, estavam em conformidade com a legislação. Disseram ainda que a clínica cumpriu todas as exigências documentais que permitiam a liberação do alvará. Entretanto, mediante a denúncia envolvendo um modelo e a negativa da biomédica em fornecer o prontuário dele para verificação dos fatos, decidiram, então, não liberar o documento.





Eduardo Luiz Santos denunciou a biomédica ao ficar com a boca deformada após se submeter a procedimento estético. O caso está na Justiça.





“Sem alvará”





Também foi ouvido o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Divinópolis (Sintram), Marco Aurélio Gomes. Ele voltou a dizer que não houve pedido, via protocolo geral da prefeitura, para emissão de alvará sanitário para a clínica Lorena Marcondes, e que, portanto, ela nunca teve o documento.





A declaração foi negada pela diretora de Vigilância em Saúde. Em nota, o órgão informou que a clínica protocolou pedido para liberação do alvará no dia 8 de julho de 2021, um dia após ter o projeto arquitetônico aprovado. Ele foi deferido no dia 13 de outubro com validade por um ano.





A clínica também foi beneficiada pela Licença Prévia Facilitada que substitui o Alvará de Localização. A prefeitura alega que há outros 3,2 mil estabelecimentos, incluindo de saúde, na mesma situação.





A licença é concedida para empreendimentos que funcionam em edificações que necessitam de adequações de acessibilidade.





Embora a clínica funcione em um prédio novo, ele não possui, segundo a prefeitura, certidão de acessibilidade atestada por profissional habilitado, dando a ela, desta forma, o direito ao benefício previsto em lei.

Sobre o pedido de afastamento, a prefeitura informou que ainda não foi oficializado.





*Amanda Quintiliano especial para o EM