Câmara de BH faz audiência pública para debater nova bandeira para cidade

440

Designer criou um novo desenho para a bandeira de Belo Horizonte (foto: Arquivo Pessoal)

A bandeira de Belo Horizonte, um dos símbolos oficiais da capital mineira, usado desde 1995, pode estar prestes a mudar. A Câmara Municipal vai realizar na manhã desta quarta-feira (7/6) uma audiência pública, com representantes de órgãos municipais, proteção do patrimônio público e sociedade, para debater o Projeto de Lei 483/2023 que prevê a alteração do desenho da flâmula.





De autoria dos vereadores Cleiton Xavier (PMN) e Jorge Santos (Republicanos), a proposta de mudança tem como objetivo simplificar o desenho atual e facilitar a identificação de longe. Na justificativa, os parlamentares também apontam que o novo lábaro busca valorizar a Serra do Curral, patrimônio cultural da capital.





O desenho feito pelo designer belo-horizontino Gabriel Figueiredo tem como intenção facilitar a reprodutibilidade. Em entrevista ao Estado de Minas, em dezembro do ano passado, ele comparou com o triângulo da bandeira de Minas Gerais e ressaltou como o ícone pode ser "reinterpretado e reproduzido de milhares de outras formas".





Bandeira de Belo Horizonte estabelecida por lei em 1995 (foto: Divulgação) “Ao simplificarmos o brasão, tirando dele todas as informações que não são relevantes para uma bandeira, ficamos somente com os elementos que realmente representam a cidade: o céu, o sol e a serra, formando o tal do belo horizonte que dá nome ao município”, explicou o designer.





O PL 483/2023 foi aprovado na Comissão de Legislação e Justiça e na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo e agora pode ser levado a votação no plenário da Câmara.