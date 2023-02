Gabriel Azevedo apresenta proposta de alteração da bandeira de BH

O vereador Gabriel apresentou, em Plenário, uma proposta de bandeira para a Capital. O presidente da Casa mostrou a ideia do estilista Gabriel Ferreira e afirmou que uma bandeira deve ser algo simbólico, "fácil até para a criança desenhar", ao contrário do brasão usado pela PBH. pic.twitter.com/jdTE9aLJQZ %u2014 Câmara Municipal BH (@camaradebh) February 3, 2023

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (Sem Partido), apresentou no Plenário, nesta sexta-feira (3/2), uma proposta de alteração da bandeira da capital mineira.A bandeira atual tem um brasão do município, que conta com um Sol nascente atrás da Serra do Curral, o triângulo vermelho em referência aos inconfidentes mineiros e as datas da fundação e da mudança de sede da capital de Minas Gerais, sobre um fundo branco. Já o "novo símbolo" seria uma adaptação do Sol e da serra com predominância das cores verde e azul.

Segundo Gabriel, a bandeira deve ser simbólica, "fácil até para criança desenhar". O projeto gráfico apresentado foi realizado pelo designer Gabriel Figueiredo.Figueiredo, que havia feito o projeto apenas para "render alguns likes" nas redes sociais, se surpreendeu com a quantidade de mensagens e comentários sobre a bandeira."Quem me procurou foi o próprio Gabriel. Falou ter recebido o projeto da bandeira de mais de 150 pessoas diferentes", comentou o designer.