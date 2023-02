Projeto contra a evasão escolar é aprovado em 2º turno na Câmara de BH

Projeto foi aprovado por ampla maioria na Câmara Municipal, nesta quinta (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Projeto de Lei (PL) Escola Feliz foi aprovado em 2º turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte nesta quinta-feira (2/3). A proposta de combate ao abandono e evasão escolar é de autoria da vereadora Marcela Trópia (Novo) e será agora encaminhada para análise do prefeito Fuad Noman (PSD).









Autora do projeto, Marcela Trópia afirma que a proposta tem como objetivo combater o abandono e a evasão escolar, que aumentaram com a pandemia. Segundo a vereadora, a expansão das escolas em tempo integral é um artifício importante para a manutenção das crianças nas escolas.

Governo de Minas abre 40 mil vagas para o programa Trilhas de Futuro "Já é comprovado que o ensino em tempo integral contribui diretamente para a formação dos jovens, capacitando e tornando-os mais competitivos para o mercado de trabalho, por isso é fundamental expandir", afirma a parlamentar.





Os únicos quatro votos contrários ao PL foram dos vereadores Bruno Pedralva (PT), Cida Falabella (PSOL), Iza Lourença (PSOL) e Pedro Patrus (PT). Os parlamentares citaram que compreendem a necessidade de combater a evasão escolar, mas discordam da forma como o projeto apresenta soluções para o tema.





Durante pronunciamento prévio à votação, Iza Lourença fez críticas pontuais ao PL, como a proposta de introdução do método Incentivo para Escolhas Certas (NUDGE) nas escolas do município e ressaltou que questões sociais extra-escola estão relacionadas à saída das crianças dos centros de ensino.





“Nós achamos que sim, é necessário ter políticas para combater o abandono e a evasão escolar e lutamos por elas todos os dias. Lutamos pela renda básica para que nenhuma criança deixe de ir para a escola para ir trabalhar; pelo transporte gratuito para as crianças irem às escolas; lutamos pela escola integral. Mas não achamos que a incorporação do Nudge para as escolas é o que vai combater a evasão”, disse a vereadora.