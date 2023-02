Governo de Minas abre 40 mil vagas para o programa Trilhas de Futuro

Cursos estão sendo ofertados em mais de 10 municípios (foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG) O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), abriu 40 mil novas vagas para o programa Trilhas de Futuro. Desta quinta-feira (2/2) até 15 de fevereiro, estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, assim como pessoas que já completaram essa etapa da formação, podem se inscrever em um dos 77 cursos técnicos gratuitos oferecidos nesta edição.









O catálogo de cursos conta com 78 ofertas e recebeu outras sete novas opções: Planejamento e Controle de Produção, Vigilância em Saúde, Cibersistemas para Automação, Agroindústria, Transporte de Cargas, Internet das Coisas, IOT e Celulose e Papel. Os cursos e as instituições que irão ministrá-los podem ser consultadas no Catálogo de Cursos.





O Trilhas de Futuro já recebeu 502.793 inscrições em duas edições do programa, totalizando 94.720 matrículas ativas. Belo Horizonte é o município com o maior número de estudantes com 13.096 ativos, seguido por Contagem (4.744), Paracatu (4.811), Juiz de Fora (4.388) e Montes Claros (3.764).

Quem pode se inscrever

Não há limite de idade para concorrer às vagas que estão disponíveis para os estudantes das redes públicas, particulares e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio. O processo de seleção, no entanto, possui critérios de ordem de prioridade e desempate.

Os interessados devem se inscrever por meio do site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br





Para a inscrição são necessários os seguintes dados:

Nome completo do candidato/estudante;

Nome social;

Data de nascimento;

Sexo e raça;

Nacionalidade e naturalidade;

Endereço completo, inclusive CEP;

Telefones de contato;

E-mail (se possuir);

CPF do aluno;

Nome e CPF da mãe/pai ou responsável legal;

Declaração se o candidato/estudante possui deficiência;

Escolaridade que possui no momento da inscrição;

Rede de ensino em que está cursando ou concluiu o ensino médio;

Indicação do curso de interesse, do turno, da instituição e do endereço de preferência;

Informação sobre ocupação profissional.

Matrículas

As matrículas dos estudantes selecionados no processo serão feitas presencialmente e direto nas instituições escolhidas, entre os dias 27/2 e 9/3. A previsão é que as aulas comecem em abril.