Emicida rebate critica de Arthur do Val: 'Tem gente que trabalha'

"Via de regra esses shows ainda acontecem nas regiões centrais da cidade onde se concentram os mais ricos. Não é pela cultura, nunca foi. É pela política de pão e circo e apoio da patota", acrescentou o ex-parlamentar.Emicida, por sua vez, respondeu o Arthur do Val, ressaltando que o trabalho como artista gera empregos e valoriza a cultura."Tem gente que trabalha, gera empregos, valoriza a cultura, fomenta o comércio local, leva novos artistas pra participar do espetáculo e faz girar a economia da cultura e da quebrada, Esse é nosso caso. Cuidando dos nossos. E Tem gente como você, que tenta fazer turismo sexual em zona de guerra… Cada um oferece o que tem pra oferecer", disse Emicida, ao lembrar das falas sexistas ditas por Arthur do Val no ano passsado, quando esteve na Ucrânia.Na ocasião, Arthur afirmou que as "ucranianas são fáceis porque são pobres". O fato fez com que ele fosse cassado por 73 votos e perdesse o mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).Nesta terça-feira (6/6), Arthur do Val, conhecido como "Mamãe falei", voltou a falar sobre Emicida no Twitter. "O Emicida tem alguma questão mal resolvida com o Guto Zacarias MBL. Passou a campanha inteira dando indiretinha, mas qndo confrontado foge do debate .Tá com medo de que, Emicida? De ter que explicar suas mamatas?", escreveu o ex-parlamentar.Com base na Lei de Acesso à Informação, a agência Fiquem Sabendo divulgou o ranking dos cachês dos artistas que se apresentaram na Virada Cultural, em São Paulo, no último fim de semana de maio. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Cultura, Carlinhos Brown foi o mais bem pago e recebeu R$ 400 mil. Léo Santana e Gloria Groove ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.