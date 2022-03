Mamãe Falei sobre áudios: 'Não sou santo, sou homem, sou jovem'

O deputado Arthur do Val (Podemos-SP) conversou com jornalistas onde assumiu a autoria dos áudios polêmicos (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Assim que desembarcou no Brasil após viagem à Rússia, o deputado Arthur do Val (Podemos-SP), mais conhecido como "Mamãe Falei", conversou com jornalistas onde assumiu neste sábado (05/03) a autoria dos áudios polêmicos. No entanto, ao se "desculpar", alegou: "Não sou santo, sou homem, sou jovem". O parlamentar ainda falou em "erro em momento de empolgação". "Foi errado o que eu falei, não é isso o que eu penso, o que eu falei foi um erro num momento de empolgação e pronto", disse no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).