Deputado 'Mamãe Falei' desiste de pré-candidatura ao governo de São Paulo

Arthur do Val 'Mamãe Falei', deputado estadual de São Paulo, desistiu da pré-candidatura ao governo de São Paulo (foto: Instagram/reprodução)

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), mais conhecido como “Mamãe Falei”, usou as redes sociais para anunciar que retirou a pré-candidatura ao governo de São Paulo. A decisão foi tomada após a repercussão negativa de um áudio onde o deputado afirma que as mulheres na Ucrânia “são fáceis porque são pobres”.

“Não tenho compromisso com o erro, por isso, entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo”, disse em nota.

Arthur ainda afirmou que a retirada da pré-candidatura foi uma forma de preservar o movimento da ‘terceira via’. “Faço isso por entender que nesse momento delicado da política nacional é necessário preservar o árduo trabalho de todos aqueles que se dedicaram na construção de uma terceira via. O projeto não merece que minhas lamentáveis falas sejam utilizadas para atacá-lo”.

Nota oficial divulgada pelo deputado em sua rede social (foto: Instagram/reprodução)

Horas antes, o deputado disse que as falas se deram em um momento de empolgação. “Foi errado o que eu falei, não é isso o que eu penso, o que eu falei foi um erro num momento de empolgação, e pronto”, disse, em entrevista coletiva no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao chegar da Ucrânia.

A enfermeira Giulia Blagitz, de 25 anos, então namorada do deputado, decidiu terminar o relacionamento com Arthur após o áudio vazado.

“Em respeito a todos os meus seguidores que também seguiam o Arthur gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos”, disse ela pelas redes sociais.