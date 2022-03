Zema diz que espera acabar com greve de servidores semana que vem

Servidores da segurança pública fizeram protesto no dia 21 e prometem outro para quarta-feira (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)







O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), disse estar confiante no fim da greve da segurança pública do estado na próxima semana. A categoria anunciou paralisação em 21 de fevereiro, alegando que o governo não cumpriu com o acordo de 2019, que previa reajuste salarial de 41% até 2021. Deste montante, o governo efetuou somente 13%. Zema afirma que não há condições de recompor os quase 30% e que, em contrapartida, ofereceu reajuste a todo funcionalismo público de 10,06%, via projeto de lei já enviado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.





"Nós fizemos um reajuste geral de 10,06%, que é o IPCA de 2021 para recompor a perda do ano passado, que teve uma inflação alta, e está dentro do limite do estado. A nossa secretária de Planejamento, a Luísa (Barreto), tem acompanhado, negociado com essa categoria, eu gostaria de dar 30%, só que eu não posso dar 30 e amanhã atrasar salário, não pagar 13º, como já aconteceu no passado. Eu faço aquilo que é responsabilidade minha e não farei diferente”, afirmou ele durante entrevista coletiva.





“Como eu disse, eu prefiro perder eleição e fazer o certo do que ganhar eleição fazendo o errado. E vamos apurar esses fatos aí com maior rigor possível. A nossa secretária está caminhando para que tenhamos essa negociação com sindicatos concluída o quanto antes", afirmou Zema também. As negociações estão em curso desde o início da greve. A segurança pública de Minas se nega a aceitar o proposto pelo governo, e a última reunião entre Executivo e a categoria aconteceu na quinta-feira, mas sem avanço. Apesar disso, Zema afirma que a situação deve ter um fim na próxima semana.





"Já recebi os nossos comandantes diversas vezes desde que essa questão começou, tenho acompanhado, tenho bastante compromissos, viagens pelo interior, mas deixo claro aqui que a secretária tem autonomia, sim, talvez não tenha definido, mas ela tem autonomia para estar fazendo, como já aconteceu no passado. E estamos aguardando esse desfecho, com certeza deve acontecer na próxima semana. E lembro que a Assembleia também tem autonomia também para dar sugestões, também estamos aguardando", disse o governador.





Lideranças da categoria agendaram para quarta-feira novo ato em BH, para reivindicar o reajuste. Na manifestação em que a greve foi definida, também em Belo Horizonte, a cidade foi tomada por policiais, bombeiros e afins desde o início da manhã, com movimentação entre as regiões Central e Sul da capital. Outro ato ocorreu na última sexta-feira na Cidade Administrativa, sede do governo em BH. Os agentes ocuparam boa parte da área e até invadiram a MG-010, principal via de acesso da região.