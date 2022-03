Deputado 'Mamãe Falei' sobre ucranianas: 'São fáceis porque são pobres'

Áudio sobre as ucranianas foi gravado para um grupo de amigos no WhatsApp (foto: Reprodução/YouTube)





O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), mais conhecido como “Mamãe Falei”, disse em um áudio que as mulheres na Ucrânia “são fáceis porque são pobres”.









Até o momento, cerca de dois mil civis perderam a vida no conflito, segundo o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, e pelo menos um milhão deixaram o país.

Gravação

O áudio sobre as ucranianas foi gravado para um grupo de amigos no WhatsApp e o conteúdo foi revelado pela coluna do Lauro Jardim, no O Globo. O deputado diz que contou o número de mulheres bonitas na alfândega e diz que vai voltar ao Leste Europeu quando a guerra acabar.





“Mano, eu juro pra você, eu contei: são 12 policiais deusas. Mas deusas que você casa e faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal. Eu não tenho nem palavras para expressar”, declara no áudio.





O pré-candidato ao governo de São Paulo continua: “Quatro dessas eram minas que você, mano, nem sei te dizer, se ela cagar você limpa o c... dela com a língua”.





Em outro trecho, faz uma comparação entre as ucranianas e as brasileiras. “Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui”, afirma o deputado.

Coquetéis molotov

Nessa quinta-feira (3/3), o deputado postou uma foto ao lado de garrafas que supostamente seriam usadas para a produção de coquetéis molotov na Ucrânia.





"Nunca imaginei que um dia nessa vida ainda faria coquetéis molotov para o Exército ucraniano", disse na publicação.