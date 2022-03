Perto do fim: brasileiros que viveram tensão na Ucrânia chegam à Polônia

Selfie desfocada, mas cheia de alívio na Polônia e publicação para marcar a chegada em Varsóvia (foto: Reprodução/dabugharbil/Instagram) agonia parece está se aproximando do fim. O grupo de brasileiros que estava em Lviv, na Ucrânia, chegou no fim da tarde desta sexta-feira (4/3) - horário de Brasília - em Varsóvia, já na Polônia. O mineiro David Abu-Gharbil usa as redes sociais desde os primeiros momentos da guerra para atualizar a situação. De Varsóvia, o grupo deve, enfim, pegar um avião rumo ao Brasil.

Um percurso de cerca de 70 quilômetros, segundo David, durou duas horas por causa das condições em comboio e com escolta. “Chegamos moçada, estamos aqui no lado polonês. Muito legal. Muita gente aguardando, oferecendo chá, sopas, fogareiros para ajudar, porque está muito frio. Quero agradecer todos”, noticiou, ao atravessar a fronteira para Polônia.

Grupo de brasileiros registra chegada na Polônia (foto: Reprodução/dabugharbil/Instagram)

Assim que os brasileiros chegaram na fronteira, eles pegaram um ônibus sentido Varsóvia. “Muito alívio, mas não posso falar muito, pois preciso economizar bateria aqui no percurso”, conta, aliviado. Horas depois, já no fim da tarde de hoje (4/3) no horário brasileiro, David abriu até mesmo uma caixa de perguntas no Instagram para responder curiosos.

Brasileiros que estavam na Ucrânia já chegaram na Polônia (foto: Reprodução/dabugharbil/Instagram)

Alertas

David alertou ainda sobre uma "Vakinha" criada com a foto deles. "Pessoal, só para avisar, não somos nós que estamos solicitando este tipo de vakinha e para ressaltar nem estava em nosso conhecimento. O apoio e as orações de vocês já estão nos ajudando muito, então, se vierem pedindo algo para vocês, nos pergunte antes", disse o mineiro.

David esclarece sobre vakinha (foto: Reprodução/dabugharbil/Instagram)

O engenheiro ainda deu outro aviso. Um vídeo mostrando o cachorro Thor, que também viajou com o grupo de brasileiros, foi compartilhado. O animal é de uma amiga e não foi abandonado. "Nós não vamos deixar nem os animais para trás", afirma.

Nas últimas atualizações, David tinha revelado que o próximo passo após Varsóvia seria um avião rumo ao Brasil. Mas a data de retorno não foi revelada pelo mineiro.