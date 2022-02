Mineiro relata minutos de tensão ao lado de bunker na Ucrânia

Em Kiev, mineiro mostra apreensão próximo a um bunker (foto: Reprodução/dabugharbil/Instagram) Um mineiro recorreu às redes sociais para relatar minutos de apreensão e tensão, nesta quinta-feira (24/2), na Ucrânia, onde mora atualmente. O engenheiro eletricista publicou no início desta tarde (em Brasília) um vídeo no qual mostra pessoas ao lado de um bunker, em Kiev, capital ucraniana.

David nasceu em Coqueiral, cidade com 9 mil habitantes no Sul de Minas Gerais. Ele se mudou há dois meses para Kiev, na Ucrânia, e vive a tensão de ver o país ser invadido e atacado por tropas russas

No vídeo, David mostra a presença de várias crianças e famílias. Nas imagens, é possível ver que se trata de uma região com muitos prédios e um clima nublado. Próximo ao bunker, alguns carros estão estacionados e outros circulando pela rua.

Em contato rápido com a reportagem, David Abu-Gharbil explicou que está com pouca bateria no celular e que ainda estava nas ruas de Kiev por volta das 15h de Brasília.

“Estou segurando bateria um pouco e preciso manter contato com a minha família, mas chegando em casa, se estiver tudo tranquilo, eu consigo falar mais”, disse o brasileiro, por mensagem de áudio.

Conflito

A investida russa ocorre após quatro meses de tensão com o Ocidente – essa é a crise militar mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Na noite de quarta para quinta (24/2), o presidente Vladimir Putin anunciou que faria uma operação militar especial na região de Donbass, na região sul da Ucrânia.

Pelas redes sociais, vídeos e imagens de pessoas que vivem em Kiev mostram bombas e mísseis chegando na capital.

Na segunda-feira (21/2), as tensões geopolíticas já haviam começado a esquentar, após o presidente com o segundo maior poderio militar do mundo declarar e apoiar a independência de regiões separatistas da Ucrânia: Donetsk e Luhansk.