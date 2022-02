Ucrânia confirma que Rússia tomou o controle da usina de Chernobyl

Tanque ucraniano durante exercício militar em Chernobyl: Ucrânia classifica ofensiva russa à usina nuclear como insensato (foto: Sergei Supinsky / AFP)









“Esta é uma declaração de guerra contra toda a Europa”, escreveu o presidente ucraniano. A região de Chernobyl, atingida pelo desastre nuclear de 1986, fica a cerca de 100km da capital, Kiev. “Nossos defensores estão dando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita”, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.





(foto: AFP)

Na madrugada desta quinta-feira (24/2), Vladimir Putin, presidente da Rússia, autorizou a operação militar que deu início à invasão, por terra, céu e mar, do território da Ucrânia. Ao menos 50 soldados russos já morreram na operação , segundo informações da Ucrânia.

A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira (24) que as forças russas tomaram a usina nuclear de Chernobyl após uma batalha "feroz" no primeiro dia da ofensiva russa contra o país vizinho , que fez parte da extinta União Soviética."Depois deste ataque absolutamente insensato dos russos, não é possível dizer que a usina nuclear está a salvo. Essa é uma das maiores ameaças para a Europa atualmente", disse o conselheiro-chefe do gabinete do presidente, Mijailo Podoliak, depois que o governo anunciou que havia combates próximos ao depósito de resíduos nucleares da usina acidentada em 1986.