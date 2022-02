O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, condenou nesta quinta-feira (24) a invasão da Ucrânia, ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin, que poderia, inclusive, "apagar um país inteiro do mapa".



"Somos testemunhas do início de uma guerra de uma magnitude que não vimos na Europa em mais de 75 anos", desde o fim da Segunda Guerra Mundial, disse o chanceler alemão em discurso ao país. "Esta é uma tentativa de mudar com o uso da força as fronteiras na Europa, talvez inclusive apagar um país inteiro do mapa", acrescentou.