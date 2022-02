Vladimir Putin anuncia 'operação militar' da Rússia na Ucrânia

(foto: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP )

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (24) uma operação militar na Ucrânia para defender os separatistas no leste do país.



"Tomei a decisão por uma operação militar", declarou Putin em uma mensagem televisionada inesperada pouco antes das 03:00 GMT (meia-noite de Brasília), denunciando um suposto "genocídio" orquestrado pela Ucrânia no leste do país.





O mandatário russo, que justificou sua decisão por um pedido de ajuda dos separatistas pró-russos e pela política agressiva da Otan com Moscou, também pediu que os militares ucranianos "deponham as armas".Putin garantiu não querer a "ocupação" da Ucrânia, mas sim sua "desmilitarização".O presidente russo também alertou que aqueles que "tentem interferir (na operação russa na Ucrânia) devem saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências que nunca conheceram"."Tenho certeza de que os soldados e oficiais da Rússia cumprirão seu dever com coragem (...) A segurança do país está garantida", concluiu.Putin não especificou a magnitude da operação militar, nem se seria limitada ao leste rebelde da Ucrânia ou além.