Jornalistas já relatam 'explosões altas' na Ucrânia

Repórteres da CNN (foto: Reprodução/CNN)

Minutos depois de o presidente russo, Vladimir Putin, determinar uma operação militar na Ucrânia para defender os separatistas no leste do país, uma equipe da "CNN" em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, localizada no nordeste do país, informou que ouviu um "fluxo constante de explosões altas".