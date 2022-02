O que 'Mamãe Falei' foi fazer na Ucrânia? Por que deputado foi à guerra

O deputado está acompanhado por Renan Santos, coordenador do MBL (foto: Reprodução/Youtube)

Enquanto milhares de ucranianos e Enquanto milhares de ucranianos e até brasileiros estão desesperados para deixar a zona de conflito na Ucrânia, há aqueles corajosos, que, em meio a bombardeios, decidem ir acompanhar de perto a guerra. É o caso do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), também conhecido como 'Mamãe Falei', nome de seu canal no YouTube.





Ele afirma que viajou para a Ucrânia, com o objetivo de "mostrar aos brasileiros a realidade da guerra". Ele está acompanhado de Renan Santos, coordenador do MBL. "Nós vamos ver parte do bolsonarismo mais ideológico, tentando dar um jeito de justificar o que o Putin está fazendo, né? Haja vista as declarações do próprio Bolsonaro", diz o deputado, em tom de provocação.





Nos vídeos, o parlamentar e seu parceiro contam que desembarcaram no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, onde pegaram outro voo para Viena, capital da Áustria. O roteiro é atravessar a Eslováquia de carro até a fronteira com a Ucrânia, em um percurso de automóvel que tem mais de 1 mil km.











Em entrevista a jornalistas, na noite de domingo (28/2), o presidente Jair Bolsonaro disse que vai adotar um tom neutro em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia por considerar que cada país tem sua motivação no conflito.