Parlamentar e coordenador do MBL vão à Ucrânia para 'mostrar guerra'

Arthur do Val e Renan Santos (foto: Reprodução/YouTube)



O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), também conhecido pelo nome do seu canal no Youtube, 'Mamãe Falei', afirma que viajou para a Ucrânia, com o objetivo de "mostrar aos brasileiros a realidade da guerra". Ele está acompanhado por Renan Santos, coordenador do MBL.





Segundo os vídeos publicados nas redes sociais, Arthur e Renan desembarcaram no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, onde pegaram outro voo para Viena, capital da Áustria. O objetivo é atravessar a Eslováquia de carro, até a fronteira com a Ucrânia. O percurso de automóvel tem mais de mil quilômetros.





"Vamos mostrar ao mundo o que está acontecendo. Nós vamos ver parte do bolsonarismo mais ideológico, tentando dar um jeito de justificar o que o Putin está fazendo, né? Haja vista as declarações do próprio Bolsonaro", diz o deputado.





Apontando para o aparelho celular com que grava o vídeo, Arthur do Val diz que o aparelho é uma ferramenta de comunicação “e esta é uma guerra de informação”, completa.





