Itamaraty nega que Bolsonaro e Putin tenham conversado por telefone

Presidente Jair Bolsonaro e Vladimir Putin (foto: Alan dos Santos/PR)

O Ministério das Relações Exteriores negou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha conversado por telefone com o presidente russo Vladimir Putin, neste domingo (27/2). Em entrevista coletiva à imprensa no início da noite, o chefe do Executivo havia comentado sobre conversa de mais de duas horas com Putin.