Bolsonaro justifica fala sobre Putin: 'Não disse que foi por telefone'

O presidente Jair Bolsonaro voltou a abordar o posicionamento do Brasil em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, desta vez, em tom de justificativa, durante uma entrevista ao Programa Pingo nos Is, da Rádio Jovem Pan, nesta segunda-feira (28/2).

Bolsonaro criticou a cobertura dada pela mídia em relação às suas declarações durante a entrevista coletiva, no domingo (27/2), principalmente a parte em que o chefe do Executivo afirmou ter conversado, por duas horas, com o presidente russo Vladimir Putin “Eu falei 'há pouco'. Não falei a palavra telefone. ‘Conversei há pouco com o presidente Putin’, tratei de fertilizante , etc, etc. Uma conversa que durou, por volta de duas horas. Ninguém falou 'por telefone'”, justificou.