Bolsonaro critica Ucrânia: 'Povo confiou destino da nação a um comediante'

Bolsonaro disse que o Brasil vai adotar tom neutro diante da guerra entre Rússia e Ucrânia (foto: Reprodução/YouTube)

O presidente Jair Bolsonaro falou a jornalistas, durante entrevista coletiva na noite deste domingo (27/2), que o O presidente Jair Bolsonaro falou a jornalistas, durante entrevista coletiva na noite deste domingo (27/2), que o Brasil vai adotar um tom neutro em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia por considerar que cada país tem sua motivação no conflito.





No entanto, ao ser questionado se a opção por manter a neutralidade diante do conflito, mesmo dia da iminência de massacre a civis, tem ligação com o bom relacionamento que o presidente diz ter com Vladmir Putin, Bolsonaro minimizou a ofensiva militar russa criticando os ucranianos.







“Eu acho que o povo confiou nele para traçar o destino de uma nação. Confiou a um comediante o destino de uma nação. Ele deve ter equilíbrio, segundo a população ucraniana, para tratar desse assunto. Tanto é que ele já aceitou conversar”, disse.









O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou, hoje, que concordou em conversar com a Rússia e que as discussões ocorrerão na fronteira com Belarus, perto da zona de exclusão de Chernobil.Veja a entrevista na íntegra: