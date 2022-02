Bolsonaro diz que ligou para Putin e Brasil vai adotar tom 'neutro'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que vai adotar um discurso neutro em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia para não “trazer as consequências do embate para o país". A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva à imprensa, na noite deste domingo (27/2), no Guarujá, litoral de São Paulo, onde o presidente está passando o feriado de carnaval

Bolsonaro disse também que ligou, hoje, para o presidente russo Vladimir Putin, mas não quis informar os detalhes da conversa. Embora Bolsonaro tenha dito que vai adotar uma postura de neutralidade, ele amenizou ao ser questionado sobre o cerco que o Exército russo faz em Kiev, capital ucraniana: 'Exagero falar em massacre'.



"Eu entendo que não há interesse por parte do líder russo de praticar um massacre. Ele está se empenhando em duas regiões do Sul da Ucrânia que, em referendo, mais de 90% da população quis se tornar independente, se aproximando da Rússia. Uma decisão minha pode trazer sérios prejuízos para o Brasil", disse.

Durante a entrevista, Bolsonaro justificou a decisão do Executivo em optar pela neutralidade diante do conflito por entender que cada país tem suas motivações. "Ninguém quer usar a guerra, ninguém quer usar a pólvora. Todo mundo prefere usar a saliva, mas você não sabe o que acontece do lado de lá”, argumentou. Um conflito, ainda mais para a área nuclear, o mundo todo vai sofrer com isso aí . Então isso não interessa pra ninguém, seria um suicídio. Agora, nós devemos entender o que está acontecendo, no meu entender, nós não vamos tomar partido, nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível em busca da solução", emendou.