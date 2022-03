Invasão russa na Ucrânia chega ao 9º dia com incêndio em usina nuclear

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia declarou que a explosão dos reatores pode provocar um impacto dez vezes maior que o acidente de Chernobyl.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que está monitorando a usina em contato com as autoridades ucranianas. Mais cedo, a agência pediu para que o exército russo cessasse imediatamente todas as ações em usinas nucleares da Ucrânia.