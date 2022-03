'Mamãe Falei' diz que está fazendo coquetéis molotov na guerra da Ucrânia

Político é crítico do presidente Bolsonaro (foto: Reprodução Instagram )

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) escreveu, nesta quinta-feira (3/3), em uma publicação nas suas redes sociais: "Nunca imaginei que um dia nessa vida ainda faria coquetéis molotov para o Exército ucraniano".

O curto texto foi escrito para uma foto em que posou ao lado de garrafas que supostamente seriam usadas para a produção de coquetéis molotov na Ucrânia.





O pré-candidato ao governo paulista está na Europa acompanhando a guerra com a Rússia ao lado de Renan Santos, um dos dirigentes do MBL (Movimento Brasil Livre).

Em outro post, o deputado publicou uma foto ao lado de garrafas de vidro acompanhada da inscrição "molotove-se".

Arthur do Val e Renan Santos são apoiadores do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) e críticos do presidente Jair Bolsonaro.

O deputado chegou a afirmar nesta semana que arrecadou R$ 180 mil em uma live para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.