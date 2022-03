Bolsonaro concede visto humanitário a ucranianos que fogem da invasão russa

O Brasil concederá vistos humanitários aos ucranianos e apátridas que fogem da invasão russa, conflito sobre o qual o presidente Jair Bolsonaro permanece "em neutralidade".



Em portaria conjunta entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça com validade até 31 de agosto, o governo concede "visto temporário e autorização de residência para fins de acolhida humanitária aos nacionais ucranianos e aos apátridas que tenham sido afetados ou deslocados pela situação de conflito armado na Ucrânia".



Bolsonaro anunciou a medida na segunda-feira, mas nesta quinta-feira ela se tornou oficial.



"Vamos abrir a possibilidade de ucranianos virem ao Brasil por meio do visto humanitário, que é a forma mais fácil de vir", declarou o presidente em entrevista à rádio Jovem Pan. "Estamos dispostos a receber os ucranianos", completou.



O visto humanitário será "válido por 180 dias" e a autorização de residência é de dois anos e também poderá ser solicitada por ucranianos que já estejam no Brasil "independentemente da situação imigratória" com que tenham entrado no país, segundo o texto.



Bolsonaro evitou criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia, que a agência de refugiados da ONU, Acnur, diz ter causado a fuga de mais de um milhão de pessoas desde a última quinta-feira, quando os ataques começaram. Mais da metade dos refugiados cruzou a fronteira com a Polônia.



Bolsonaro, que uma semana antes da invasão russa se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, em um visita a Moscou criticada pelos Estados Unidos, insiste que o Brasil "se mantém na neutralidade" e lembra que o setor agrícola brasileiro "depende muito" dos fertilizantes produzidos na Rússia.



"O Brasil continua em uma posição de equilíbrio, nós temos negócios com os dois países, não temos a capacidade de resolver esse assunto. Então o equilíbrio é a posição mais sensata de parte do governo federal", afirmou o presidente em sua live semanal nas redes sociais.



O Brasil apoiou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, vetada pela Rússia, que "deplora fortemente a agressão da Rússia contra a Ucrânia".



No entanto, o Brasil não assinou uma declaração dos países da OEA em que "condenam veementemente a invasão ilegal, injustificada e não provocada da Ucrânia pela Federação Russa".



Em sua entrevista de rádio na noite de segunda-feira, Bolsonaro disse que "por enquanto não tem nada para conversar" com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



No domingo, o presidente brasileiro provocou um mal-estar com os representantes da Ucrânia no Brasil, onde há uma colônia de 600 mil ucranianos, ao dizer que o povo ucraniano "confia a um comediante o destino de uma nação", em referência a Zelensky, que ganhou notoriedade em seu país como ator e humorista na televisão.