Ida de Bolsonaro à Rússia atrasou alerta de guerra a brasileiros na Ucrânia

Encontro entre Bolsonaro e Putin (foto: Alan Santos/PR)

O Palácio do Planalto vetou a emissão de um alerta para que os brasileiros que vivem na Ucrânia deixassem o país, dias antes da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. A recomendação, feita pelo setor consular - que cuida da assistência aos brasileiros no exterior, era de que o Itamaraty fizesse o alerta, com base em avaliação de cenários feita pela área técnica do Ministério das Relações Exteriores. As informações são da colunista deMalu Gaspar.





O aviso deveria recomendar que os brasileiros deixassem a Ucrânia, por meios próprios, o quanto antes, diante da situação de instabilidade política na região. Também alertava para que os cidadãos brasileiros evitassem viajar para o país do Leste Europeu.





Vários países já haviam emitido alertas semelhantes, incluindo Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido.





Segundo a colunista, não houve uma justificativa formal para o veto. Porém, no Itamaraty a atitude foi entendida como uma forma de evitar reações negativas da Rússia às vésperas da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro a Moscou.





Ela lembra que em 13 de fevereiro, o embaixador do Brasil em Kiev, Norton Rapesta, declarou à GloboNews que a situação na Ucrânia era de normalidade e que não havia razão para temer uma guerra.









Apenas em 24 de fevereiro, quando os ataques da Rússia à Ucrânia já haviam começado, um alerta foi divulgado nos canais oficiais e nas redes sociais da Embaixada do Brasil na Ucrânia.





"Prezados brasileiros, após uma série de ataques a alvos militares e estratégicos por todo o país, a situação na maior parte das regiões ucranianas é no momento relativamente estável. Nesse contexto, a embaixada recomenda que brasileiros que possam deslocar-se por meios próprios para outros países ao oeste da Ucrânia que o façam tão logo possível, após informarem-se sobre a situação de segurança local", dizia o texto.





*Estagiária sob supervisão