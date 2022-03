No WhatsApp, Bolsonaro critica quem pede posição sobre Rússia x Ucrânia

Jair Bolsonaro (PL), presidente da República (foto: Anderson Riedel/Presidência da República) '. O fato de Jair Bolsonaro (PL) bater na tecla de que o Brasil é "neutro" em relação à invasão russa em território ucraniano , que teve início na última quarta-feira (23/2), não sai da cabeça do presidente da República. Ao menos, é o que transparece uma mensagem encaminhada por ele a grupos de WhatsApp nesta quarta-feira (2), segundo informações de Lauro Jardim, colunista de 'O Globo









Em outro ponto, a mensagem apresenta um tom de conspiração até mundial e que envolve o Brasil, com suas características próprias. Também diz que o presidente da Ucrânia "entregou" o país a essa chamada "Nova Ordem Mundial".





"Só existem a Rússia, a China e a Liga Árabe capazes de enfrentar a NOM (Nova Ordem Mundial). O Brasil está no radar da NOM e de toda a esquerda. Três ministros do STF e a mídia brasileira (via fraude eleitoral) estão prontos a entregá-lo pela metade do preço que o presidente da Ucrânia entregou seu país."





Em outro ponto da mensagem, é abordada diretamente a posição que o Brasil diz tomar em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. Há um paralelo feito com a Amazônia e um possível alerta quanto a essa possível pressão pelo posicionamento.





"Os mesmos que desejam que o presidente brasileiro tome uma posição firme no conflito Rússia x Ucrânia, são aqueles que desejam tomar de nós a Amazônia", diz outro trecho. A Presidência da República não confirma as mensagens conseguidas pelo jornalista d'O Globo.